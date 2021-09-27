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KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

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KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Kurumsal Hizmet Birimleri KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI SON TARİH 1 EKİM 2021Polatlı Belediyesi normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilecek olan Kültür ve Sanat Kursları için başvuruları kabul etmeye başladı.

Kurumsal Hizmet Birimleri KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI SON TARİH 1 EKİM 2021

Polatlı Belediyesi normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilecek olan Kültür ve Sanat Kursları için başvuruları kabul etmeye başladı. 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek olan başvurular kapsamında açılacak olan Kültür Sanat Kursları ile kayıt olan tüm vatandaşlara birbirinden farklı branşlarda ücretsiz eğitim verilecek.

Polatlı Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına kayıt olmak için başvuruda bulunan vatandaşlar yıl boyunca Gitar, Resim, Tiyatro, Yağlı Boya, Satranç, Drama, Piyano ve Halk Oyunları branşlarında uzman öğretici kadrosu eşliğinde kurs alacaklar. Koronavirüs ile Mücadele süreci dolayısıyla yaklaşık bir yıldır kapalı durumda bulunan Kültür Sanat Kurslarını tekrar vatandaşların hizmetine sunan Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; yüzlerce Polatlılı vatandaşa farklı branşlarda yıl boyunca kurs vermeyi planlıyor. Kültür Sanat Kurslarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 622 99 20 nolu telefon numarası üzerinden konuya ilişkin bilgi alabilirler.

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