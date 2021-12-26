Kültür ve sanat çalışanlarından protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Mont Des Arts Meydanı'nda toplanan binlerce kültür çalışanı, Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için kültürel mekanlar olan sinema ve tiyatro salonlarının kapatılmasına karşı gösteri yaptı.

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet