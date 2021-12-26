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Kültür ve sanat çalışanlarından protesto

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Mont Des Arts Meydanı'nda toplanan binlerce kültür çalışanı, Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için kültürel mekanlar olan sinema ve tiyatro salonlarının kapatılmasına karşı gösteri yaptı.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Mont Des Arts Meydanı'nda toplanan binlerce kültür çalışanı, Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için kültürel mekanlar olan sinema ve tiyatro salonlarının kapatılmasına karşı gösteri yaptı.

Kültür ve sanat çalışanlarından protesto

Kültür ve sanat çalışanlarından protesto

Kültür ve sanat çalışanlarından protesto

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

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