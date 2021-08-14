Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, Aizanoi'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin kültür turizmin önemli bir destinasyon merkezi olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin kültür turizmin önemli bir destinasyon merkezi olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yazgı, Aizanoi'de yürütülen projeler hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kentin Türkiye'nin önemli kültürel değerleri arasında olduğunu söyledi.

Antik kentin hak ettiği yere kavuşması için çalışmalar yapıldığını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Aizanoi Antik Kenti'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Valiliğimizin önderliğinde tüm yerel dinamiklerle, devletimizin ajansları, genel müdürlükleri, bakanlıklarıyla güzel bir siyasi birlikteliğin ürünü olarak özel bir çalışma stratejisi güdüyoruz. Aizanoi'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için tüm bakanlıklar olarak bu çalışmaya imza atmayı istiyoruz. Hak ettiği yere kavuşturma savaşı vereceğiz."

Yazgı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) yılın 12 ayında kazı çalışmalarının yürütüleceğini belirterek, bu kazı çalışmalarından çıkan eserlerin, mekanların doğru bir şekilde korunup restore edilerek görsel bir zevke dönüştürülmesi için bakanlık olarak destek sağlayacaklarını vurguladı.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü de antik kentle ilgili Zafer Kalkınma Ajansı tarafından proje hazırlandığını aktardı.

Toplantının ardından, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberlerindeki heyet, kazı alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin