"Kültür Şehri Dinar Okuyor" kitapları dağıtıldı
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"Kültür Şehri Dinar Okuyor" kitapları dağıtıldı

Dinar ve köylerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için kitap dağıtıldı.

21.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:32

ve köylerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için kitap dağıtıldı.

Dinar Kaymakamı 'nın desteğiyle ilçede başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" kitap okuma projesi kapsamında ilçedeki okullarda kitap dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın da katıldığı kitap dağıtım merasiminde Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli kitaplar öğrencilere ulaştırıldı.

Kaynak: AA
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