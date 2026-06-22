Haberler

Öğrenciler sahnede devleşti, Maarif Öğrenci Korosu büyük ilgi gördü

Öğrenciler sahnede devleşti, Maarif Öğrenci Korosu büyük ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yıl sonu etkinlikleri kapsamında oluşturulan Maarif Öğrenci Korosu, BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde verdiği konserle izleyenleri mest etti. Öğrencilerin profesyonel performansı büyük beğeni topladı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yıl sonu etkinlikleri kapsamında, farklı okullardaki öğrencilerin uzun soluklu çalışmaları sonucunda bir araya gelmesiyle oluşturulan Maarif Öğrenci Korosu, verdiği konserle izleyenleri mest etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve salonun tamamen dolduğu etkinlikte sahne alan koro, yaklaşık bir saat boyunca izleyicilere müzik dinletisi sundu. Titiz bir hazırlık döneminin ardından sahneye çıkan öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle salondakilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Öğrencilerin sahnede gösterdiği uyum ve performans, profesyonel koroları aratmadı.

Çocuklarının sahne heyecanına ortak olan veliler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Sanatın ve eğitimin bir araya geldiği bu anlamlı programa; Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük beğeni toplayan konser, protokol üyelerinin öğrencileri tebrik etmesi, uzun süre ayakta alkışlanmaları ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

Trump'tan geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Piknik için gittikleri bahçede kan donduran infaz
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı

Kesenler, bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyor
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

Bulduğu parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu
4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı

Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı