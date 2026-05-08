Haberler

Zonguldak'ta kitap fuarı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen ve 85 yazar ile 50 yayınevinin katıldığı kitap fuarı, sahil kordonunda gerçekleştirilen törenle açıldı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem, etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Zonguldak Belediyesince düzenlenen, 85 yazar ve 50 yayınevinin katıldığı kitap fuarı törenle açıldı.

Sahil kordonunda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kitap fuarında bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu gibi etkinlikleri sürdürebilmenin önemine dikkati çeken Erdem, okuyanı ve okutanı el üstünde tutmaları gerektiğini belirtti.

Erdem, çağın en önemli konusunun bilgi olduğunu aktararak, yerel yönetimlerin bu gibi etkinliklere daha çok önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Fuara katılan yazarlarla sohbet etme imkanı bulan kitapseverler, düzenlenen söyleşilere katıldı.

Fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı

Uzun yıllar boyunca boynunda taşımak zorunda kaldı! Tam 542 gram
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü

Eski kiracı dehşet saçtı! "Öldüreceğim seni" diyerek saldırdı
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj