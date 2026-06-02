Zonguldak'ta 157 bin kişi sinemaya gitti

ZONGULDAK (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ne göre Zonguldak'ta 17 sinema ve 6 tiyatro salonu bulunuyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 161, tiyatro salonu sayısı ise bin 101 olarak kayıtlara geçti.

Zonguldak'ta faaliyet gösteren 17 sinema salonunda toplam bin 864 koltuk kapasitesi bulunurken, kent genelinde 6 tiyatro salonunun hizmet verdiği açıklandı.

2025 yılı içerisinde Zonguldak'taki sinema salonlarında 119 yerli ve 151 yabancı film gösterime girdi. Kentte sinema salonlarını ziyaret eden toplam seyirci sayısı ise 157 bin 41 oldu.

Verilere göre yerli filmleri 99 bin 903 kişi izlerken, yabancı filmleri tercih eden seyirci sayısı 57 bin 138 olarak belirlendi.

Açıklanan istatistikler, Zonguldak'ta sinema izleyicilerinin yerli yapımlara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Yerli filmler, toplam seyirci sayısının yaklaşık üçte ikisini oluşturdu. - ZONGULDAK

