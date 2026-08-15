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Afrodisias Müzesi Yenilenen Yüzüyle Ziyarete Açıldı; İlk Misafir Vali Varol Oldu

Afrodisias Müzesi Yenilenen Yüzüyle Ziyarete Açıldı; İlk Misafir Vali Varol Oldu
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ndeki müze, yenileme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Müzenin ilk ziyaretçisi Aydın Valisi Dr. Osman Varol oldu. Vali, anıtsal Sebasteion kabartmalarının sergilendiği salonu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yenilenen müze, antik kentin önemli eserlerini ziyaretçilerle buluşturmaya devam edecek.

Aydın'ın önemli antik kentlerinden Afrodisias'ın içerisinde bulunan ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan müzenin ilk misafir Aydın Valisi Dr. Osman Varol oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan Afrodisias Müzesi, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaret açıldı. Antik kenti ziyaret eden misafirlerini ağırlamayı bekleyen müzenin ilk ziyaretçisi ise Aydın Valisi Dr. Osman Varol oldu. Roma döneminin görkemli sanat anlayışını yansıtan anıtsal Sebasteion kabartmalarının sergilendiği salonda incelemelerde bulunan Vali Varol, sergilenen eserler, alanın tarihi dokusu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarih, sanat ve heykeltıraşlığın önemli merkezlerinden biri olan Afrodisias'ta yenilenen müzenin yeniden ziyarete açılmasıyla birlikte antik kentin önemli eserleri ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Tarihin, sanatın ve heykeltıraşlığın önemli merkezlerinden birindeyiz. Valimiz Dr. Osman Varol, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nde, yenileme çalışmaları tamamlanarak yeniden ziyarete açılan Sebasteion-Sevgi Gönül Salonu'nu ziyaret etti ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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