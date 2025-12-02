Zile'nin Tarihi Evleri Kültür Turizmi İçin Hazırlanıyor

Geçmişi milattan önce 1600'lü yıllara dayanan Tokat'ın Zile ilçesi, zamana direnen tarihi evleriyle de öne çıkıyor.

Tarihi kaynaklara göre Ninova melikesi Semiramis tarafından milattan önce 1600 yıllarında kurulan Zile'de, Hititler, Frigler, Selçuklular, Persler, Romalılar, İlhanlılar, Danişmentler, Eratnalılar ve Osmanlılara ait tarihi eserleri görmek mümkün.

Doğal yapısını bugüne kadar korumayı başaran ilçe, tarihi sokaklarıyla da dikkati çekiyor.

Osmanlı'dan bugüne ayakta kalan konaklar ve evler, Zile turizmi için de gelecek vadediyor.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, ilçelerinde Türk sivil mimari örneği 3 bin 600 tarihi ev bulunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilçedeki 11 mahallenin kentsel sit alanı ilan edildiğini belirten Eryılmaz, "Evlerimiz ciddi anlamda turizme açılmaya başlandı. Bu evlerin kıymetini insanlar öğrenmeye başladı. Bakanlığımız, kalkınma ajanları desteğiyle restorasyonlar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Bazı hemşehrilerimiz restorasyonunu kendisi yaptırıyor. Alan çok büyük olduğu için epey bir zaman alacak." dedi.

"Zile evleri kültür turizmi açısından patlama yapacaktır"

Zile'nin Roma döneminde kurulmuş bir yerleşim olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Jül Sezar'ın 'veni vidi vici" sözünü söylediği bir şehir. Turistler buralarda geziyor. Buraların geleneksel sivil mimari açısından da önemli olduğunu söylüyorlar, Mimarlar Odası Başkanımız ve üniversitelerden de heyetler geliyor. Burayı bir an önce kültür turizmine açmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

Eryılmaz, zamanla bazı evlerin büyük hasar gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef yıkılanlar ve yananlar var. Bunlara da devletimizin desteğini bekliyoruz. Bunlar için projeler yapıyoruz. Yurt dışı ve yurt içi kaynaklardan projeler yapıyoruz. Zile evleri çok kısa bir zaman sonra kültür turizmi açısından patlama yapacaktır. Çok özgün yapılarımız var. Kendine ait özellikleri olan sivil mimari yapılar dikkati çekiyor. Bunlardan sokak sağlıklaştırmalarla beraber 120 evimiz restore edildi. 180 evimiz ve 5 sokağımız da Kültür ve Turizm Bakanlığımızca projelendirildi. Programa alındı. 2026 programında inşallah bu restorasyonlara ve sağlıklaştırmalara da başlanıp dünya turizmine açılacaktır."