Zigana Dağı ve Limni Gölü çevresinde sonbaharın sarı ve yeşil tonları görülüyor

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Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Zigana Dağı Geçidi ile Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda, sonbaharın sarı ve yeşil tonları hakim oldu.

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Zigana Dağı'nda, ağaçların sararan yaprakları ve ormanların farklı renkleri sonbahar manzaraları oluşturuyor.

Sonbaharın renklerini bir arada sunan bölgede fotoğraf tutkunları, doğanın güzelliğini fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Gümüşhane'ye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Zigana Dağı Geçidi'nde bulunan sosyal tesisler ve kamp alanları da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere imkan sunuyor.

Ziyaretçiler, ladin, sarıçam ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanların yanı sıra Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı'nı gezebiliyor.

Torul ilçesindeki tabiat parkında göl ve çevresindeki ormanların oluşturduğu manzara, sonbaharın renklerini görmek isteyen doğaseverlere farklı güzellikler sunuyor.

Kaynak: AA