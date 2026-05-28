Zeugma Mozaik Müzesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatili boyunca ise toplam 50 bin ziyaretçinin müzeyi ziyaret etmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür, tarih ve müzeler şehri olarak öne çıkan Gaziantep'te, başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamam kalıntıları ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan eşsiz mozaikleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nda müzeye akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'i ziyaret eden turistlerin en çok tercih ettiği kültürel mekanlardan biri oldu. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte müzede yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler tarihi eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Roma dönemine ait mozaikler ve tarihi kalıntılar karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler, özellikle "Çingene Kızı" mozaiği ile Mars Heykeli'ne büyük ilgi gösterdi.

50 bin ziyaretçi hedefleniyor

1 Ocak'tan bu yana toplam 220 bin 689 ziyaretçiyi ağırlayan Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Bayram tatili süresince günlük ortalama 5 ila 6 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, tatilin 6'ncı gününde yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ağırlandığı öğrenildi. Bayram tatili boyunca ise toplam 50 bin ziyaretçinin müzeyi ziyaret etmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Pompei Antik Kenti'nde göremediğimiz tüm mozaikleri burada gördük"

Alman turistler Karola ve Hubert Baıer, Zeugma müzesine hayran kaldıklarını söyleyerek, "Gaziantep'e davetli olarak geldik ve bu davet üzerine buradaki bütün tarihi yerleri de gezme fırsatı bulduk. Burası çok hoşumuza gitti. Tüm herkese tavsiye ederiz. Böyle bir güzelliği görmek zaten güzel bir olaydı. Bunun haricinde Pompei Antik Kentinde göremediğimiz tüm mozaikleri burada gördük. Tek problem böylesine güzel bir yeri sunan gezi firmaları yok. Tanınmıyor olmasından ötürü bu tarih dolu güzellik fark edilmiyor" dedi.

"Arkadaşlarıma Zeugma müzesinde çok enteresan eserlerin olduğunu söyleyeceğim"

9 yaşındaki Mustafa Bahtiyar ise eserler karşısında etkilendiğini belirterek, "Bence çok güzel bir müze, bir sürü mozaik eserlere ev sahipliği yapıyor. Müze içerisinde bulunan sütunlar beni çok etkiledi. Çingene kızı mozaiğini ise daha büyük sanıyordum. Fotoğrafını çektim. Ankara'ya döndüğümde arkadaşlarıma, bir sürü mozaik var diyeceğim. Özellikle küçük renkli taşlardan büyük portreler yaptıklarını ve çok enteresan eserlerin olduğunu söyleyeceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı