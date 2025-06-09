Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu

GAZİANTEP - Kurban Bayramı tatili nedeniyle kültür ve turizm şehri Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, Zeugma Mozaik Müzesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve "Çingene Kızı" eseri başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Gaziantep'te ziyaretçileri ağırlayan Zeugma Mozaik Müzesi, bu bayramda da tercih edilen mekanların başında geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, gezi esnasında tarihe yolculuk yapıyor. Kente gezmek için gelen yerli ve yabancı turistler müzede yoğunluk oluştururken, müzedeki eserlere hayran kalıyor. Müzeyi ziyaret eden turistler gördükleri eserler karşısında hayranlıklarını gizleyemediklerini, özellikle Çingene Kızı Mozaiği başta olmak üzere Roma dönemine ait mozaikler ve tarihi kalıntılarını çok beğendiklerini dile getirdiler.

"Gaziantep'e geldiğimiz andan itibaren mutluluğu hissediyoruz"

Trabzon'dan ailece Gaziantep'e gelen ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendiğini belirten Duran Pervanlar, "Trabzon'dan geldim. Daha önce de Gaziantep'e gelmiştim. Fakat Zeugma Mozaik Müzesi'ne ilk defa geldim. Müzeyi çok beğendim. Çok keyif aldık. İyi ki müzeyi gezmeye gelmişiz. Gaziantep'te olmayı seviyoruz. Her şey yerli yerinde, sokakları ve tarihi mekanları çok güzel, beğendik. Gaziantep'e geldiğimiz andan itibaren mutluluğu hissediyoruz. Özellikle yemek yerken çok keyif alıyoruz" dedi.

"GAP turu kapsamında Gaziantep'e geldik"

Gaziantep'i ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendiğini belirten Aysel Kayabaşı da, "Bu bayramda Gaziantep'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezmek istedik. GAP turu kapsamında Gaziantep'e geldik. Gezi çok güzel geçti. Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendik ve harika bulduk. Gaziantep'in tarihi ve her şeyi güzel. Güzel bir bayram geçiriyoruz. İlk defa bir bayramda bu şekilde gezmeyi tercih ettik. Ülkemiz harika ve çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'e ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldiğim için çok mutlu oldum"

Müzenin çocuk ziyaretçileri ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Gaziantep'e geldiklerini, Gaziantep'i ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendiklerini dile getirerek, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok sevdik. Tarih gerçekten çok ilginç şeylerle dolu ve bu taşların nasıl yapıldığını çok merak ettim. Gaziantep'e ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldiğim için çok mutlu oldum" diye konuştular.