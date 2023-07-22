Üye Girişi
Haberler

Zara, Prizren'de muhteşem bir konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Esnaf Derneği organizasyonuyla Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, konser verdi. Kosovalı müzikseverler konser alanını doldurdu. Sevilen şarkı ve türkülerini seslendiren Zara, dinleyicilere sürpriz yaparak, Prizren türküleri 'Şu Prizren'ın eğri büğrü yolları' ile 'Kovk Celin Hanım'ı da seslendirdi. Konserin ardından Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani tarafından Zara'ya çiçek verildi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Esnaf Derneği organizasyonuyla Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, konser verdi.

Kosovalı müzikseverler konser alanını doldurdu.

Sevilen şarkı ve türkülerini seslendiren Zara, dinleyicilere sürpriz yaparak, Prizren türküleri "Şu Prizren'ın eğri büğrü yolları" ile "Kovk Celin Hanım"ı da seslendirdi.

Konserin ardından Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani tarafından Zara'ya çiçek verildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Kültür Sanat

Prizren Kosova Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title