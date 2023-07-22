Zara, Prizren'de muhteşem bir konser verdi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Esnaf Derneği organizasyonuyla Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, konser verdi. Kosovalı müzikseverler konser alanını doldurdu. Sevilen şarkı ve türkülerini seslendiren Zara, dinleyicilere sürpriz yaparak, Prizren türküleri 'Şu Prizren'ın eğri büğrü yolları' ile 'Kovk Celin Hanım'ı da seslendirdi. Konserin ardından Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani tarafından Zara'ya çiçek verildi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.