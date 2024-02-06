Yunus Emre Enstitüsü, Kuala Lumpur'da Direnişin Sesi 2024 Projesi'ni Hayata Geçirdi

Yunus Emre Enstitüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Direnişin Sesi 2024 Projesi'ni hayata geçirdi. Direnişin Sesi 2024 Sergisi, Türk sanatçıların yeteneklerini gözler önüne sermeyi aynı zamanda Gazze halkına destek olmayı ifade eden kültürel bir köprüyü simgeliyor.

Enstitünün Kuala Lumpur'daki temsilciliği tarafından yürütülen 'Direnişin Sesi 2024 Projesi' kapsamında sanatın iyileştirici gücü kullanılarak Gazze halkına yardım eli uzatılması ve Malezya'daki Mülteci Okulları ile eğitim merkezlerindeki çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin destekleriyle, Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü ve Birlikte Sanat Topluluğu iş birliğinde 'Direnişin Sesi 2024' isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Kuala Lumpur Şehir Sanat Galerisinde beğeniye sunulan sergide, diplomatik ve kültürel ilişkiler ekseninde Türkiye ile Malezya arasındaki kalıcı dostluk vurgulanıyor.

100'DEN FAZLA ESER SERGİLENDİ

Türkiye, Malezya, Bangladeş ve Tayland'dan 40'a yakın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, yağlı boya, sulu boya, nakış başta olmak üzere çeşitli tekniklerle hazırlanan 100'den fazla eser sergilendi. Serginin açılışına Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Ömer Altun, yabancı misyon şefleri, siyasetçiler, akademisyenler, Türk ve yerel kurumların temsilcileri, sanatseverler ile davetliler katıldı. Direnişin Sesi 2024 Sergisi, 11 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

SANAT ARACILIĞIYLA HAYATLARA DOKUNULACAK

'Direnişin Sesi 2024' çerçevesinde Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü, Birlikte Sanat Topluluğu ve Geutanyoe Malezya iş birliğiyle Malezya'daki Mülteci Okulları ve Eğitim Merkezlerindeki çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan bir sanat terapisi programı düzenlenecek. Program, sanatın iyileştirici gücü aracılığıyla çocuklara destek olmayı hedefliyor. 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan programda, Filistin, Yemen, Myanmar, Pakistan, Somali, Suriye ve Sri Lanka'dan gelen yaşları 5-18 arasında olan yetim ve mülteci 670 çocuğa sanat terapisi düzenlenecek. Programda ayrıca sanatın iyileştirici gücü ve ülkeler arası etkileşimde sanatın önemi konusunda fikirler ve deneyimler paylaşılacak.