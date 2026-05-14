Mısır'da "Bizim Yunus: Türkçenin Gönül Sesi" programı düzenlendi

Kahire'de düzenlenen etkinlikte Yunus Emre'nin hayatı, tasavvufi düşüncesi ve Türk diline katkıları konuşuldu, şiir dinletisi ve sergi gerçekleştirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre anısına düzenlenen "Bizim Yunus: Türkçenin Gönül Sesi" başlıklı program gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in yanı sıra Mısırlı akademisyenler, Mısır üniversitelerinde görev yapan Türk öğretim üyeleri, Türkçe öğretmenleri ve enstitü kursiyerleri katıldı.

Program kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Salan, Yunus Emre'nin hayatı, tasavvufi düşüncesi, edebi kişiliği ve Türk diline katkıları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, Yunus Emre'nin manevi kişiliği, Anadolu'nun kültürel ve ruhani kimliğinin oluşumunda tasavvuf geleneğinin rolü ile Türkçenin gelişimine sunduğu katkılar ele alındı.

Salan, Yunus Emre'nin yalnızca bir şair değil, aynı zamanda Anadolu'da Türkçenin yazı dili olarak yerleşmesinde önemli rol oynayan düşünürlerden biri olduğunu belirterek, sevgi, hoşgörü ve insan merkezli yaklaşımının günümüzde de önemini koruduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Yunus Emre'nin şiirlerinden seçkilerin yer aldığı bir sergi açıldı.

Enstitü kursiyerlerinden bir öğrenci, ney dinletisi eşliğinde Yunus Emre'nin şiirlerinden örnekler seslendirdi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, Yunus Emre'nin Türk dili ve tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, onun sevgi, hoşgörü ve insan kardeşliği mesajlarını sade ancak derin bir dille insanlara ulaştırdığını kaydetti.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü birçok yerde etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
