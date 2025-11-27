Yunus Avı İzlemek İçin Kıyıya Yaklaştı

Samsun'un Yakakent ilçesi sahilinde avlanmak için kıyıya yaklaşan yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kıyıdan birkaç metre uzaklıkta görülen yunusun, küçük balık sürüsünü takip ederek zaman zaman su yüzeyine çıktığı ve hızlı manevralarla avlandığı dikkati çekti.

Görüntüleri çeken vatandaşlar, yunusu bir süre ilgiyle izledi.