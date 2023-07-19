Yücel Arzen Ordu'da Yaz Konseri Verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi yaz konserleri kapsamında müzisyen ve piyanist Yücel Arzen'i Ordulular ile buluşturdu. Arzen, birbirinden güzel eserleriyle Ordu'da dinleyenleri coşturdu. Konser sonunda Başkan Güler'e teşekkür eden Arzen, AK Parti'nin seçim şarkısı 'Türkiye Yüzyılı'nı Başkan Güler ve büyük Ordu korosu ile birlikte seslendirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yaz konserleri kapsamında müzisyen ve piyanist Yücel Arzen'i Ordulular ile buluşturdu.

Birçok önemli eserin bestecisi olan ve son olarak AK Parti'nin seçim şarkısı "Türkiye Yüzyılı" ile gönüllere taht kuran ünlü müzisyen ve besteci, aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Arzen, birbirinden güzel eserleriyle Ordu'da dinleyenleri coşturdu.

Altınordu Atatürk Parkı'nda gerçekleşen konseri vatandaşlarla birlikte ilgiyle takip ederek şarkılara eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da güzel bir akşam yaşanmasına vesile olan Yücel Arzen ve ekibine teşekkür etti.

Arzen'den Başkan Güler'e teşekkür

Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri, Surda Bir Gedik Açtık ve Sakarya Türküsünün yanı Sıra İki Alyans gibi unutulmaz eserleri seslendiren Yücel Arzen, güzel bir yaz akşamında kendisini Ordulularla buluşturan Başkan Güler'e teşekkür etti.

Başkan Güler "Türkiye Yüzyılı" şarkısında Arzen'e eşlik etti

Büyükşehir Belediyesinin Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Altınordu ilçesinde seslendirdiği birbirinden kıymetli eserlerle kulakların pasını silen Yücel Arzen, programın sonunda AK Parti'nin seçim şarkısı "Türkiye Yüzyılı"nı Başkan Güler ve büyük Ordu korosu ile birlikte seslendirdi.

Yücel Arzen'e çiçek takdim ederek kendisi ve orkestrasına teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu akşam Ordu sizinle çok daha güzel oldu. Size, ekibinize, aynı zamanda Ordumuzun bu güzel korosuna teşekkür ediyoruz. Fevkalade güzel bir akşam oldu. Daima bunu, hemen şimdi diyerek söylemeye devam edeceğiz. Bende şunu eklemek isterim "Ey vatan göz yaşların dinsin çünkü yetiştik biz." Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için unutulmaz bir akşam oldu. Sizleri başka zamanlarda da ilimizde ağırlamak isteriz" dedi. - ORDU