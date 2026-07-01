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Yozgat'ta düzenlenen Aşure Günü programı yoğun ilgi gördü

Yozgat'ta düzenlenen Aşure Günü programı yoğun ilgi gördü
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Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen Aşure Günü programında 'Birlik Aşuresi' kaynatıldı. Vali Mehmet Ali Özkan ve protokolün katıldığı etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ta kent merkezinde düzenlenen Aşure Günü programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Yozgat Valiliği'nin düzenlediği programda 'Birlik Aşuresi' kaynatıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda gerçekleşen etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan programda yaptığı konuşmada, "Hazreti Hüseyin efendimiz başta olmak üzere onların şahadetlerine bir yandan günahlarımızın kefaretine şahitlik eden Muharrem ayı neticesinde ve sizlerle birlikte Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Az önce de dedemiz, başkanımız söylediler, Yozgat gönlüyle yüreğiyle Anadolu'nun mayası, Yozgat insanıyla al bayrağın perçinidir" dedi.

Programda katılımcılar günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı, dualar edildi.

Vatandaşlara aşure ikram edilmesinin ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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