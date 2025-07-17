Yorgun Düşen Leylek Koruma Altına Alındı

Yorgun Düşen Leylek Koruma Altına Alındı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir büfe işletmecisi, yorgun düşen leyleği veterinere götürerek tedavi ettirdi. Leyleğin sağlık durumu iyi olduğunda doğal ortamına geri verilmesi planlanıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yorgun düşen leylek koruma altına alındı.

Elmadağ Sokak'ta büfe işleten Hakan Karakuyu, iş yerinin önüne gelen leyleğin halsiz durumda olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Karakuyu, leyleği veterinere götürdü.

Veteriner hekim Taner Çelik tarafından muayene edilen leylekte yara, darp ya da kırık tespit edilmedi.

Serum uygulanan leyleğin beslenmesi sağlandı.

Leylek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Büfe sahibi Karakuyu, leyleği sahiplenmek istediklerini belirterek, "Ancak veteriner, ilçenin yaz kış leylek bakımı için uygun olmadığını söyledi. Doğada yaşamasının daha doğru olacağını belirtti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Kültür Sanat
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