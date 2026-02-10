Haberler

Bursa'da Yoncadır Kadın Derneği'nin ikinci kütüphanesi açıldı

Bursa'da Yoncadır Kadın Derneği'nin ikinci kütüphanesi açıldı
Yoncadır Kadın Dayanışma Derneği tarafından yürütülen Yonca Okulda Projesi kapsamında, Yıldırım Ortaokulu'nda yeni bir kütüphane açıldı. Dernek Başkanı Cansu Vatansever, projeye destek verenlere teşekkür ederek, kütüphanenin çocuklara bilgiyle güçlenme imkanı sunacağını belirtti.

Yoncadır Kadın Dayanışma Derneği tarafından, Yonca Okulda Projesi kapsamında kurulan kütüphane, törenle açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılış töreninde konuşan Yoncadır Kadın Derneği Kurucu Başkanı Cansu Vatansever, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Proje kapsamında farklı okullara yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Vatansever, "Bugün burada sadece bir kütüphane açmıyoruz. Bugün çocuklara 'yalnız değilsiniz' diyoruz. Yonca Kütüphanesi, bilgiyle güçlenen, hayal kurmaktan vazgeçmeyen çocuklar için." ifadesini kullandı.

Yeni açılan kütüphane ve konferans salonu, Yıldırım Ortaokulu öğrencilerine, okuma alanı, araştırma yapabilecekleri, etkinliklere katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri çok yönlü bir öğrenme ortamı sunuyor.

Açılış törenine, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Dede ve Yıldırım Ortaokulu Müdürü Vahyettin Baki ile eğitim camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
