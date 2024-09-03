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Yok böyle halay: 1058 kişi aynı anda halay çekti

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Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi halay çekti

Yok böyle halay: 1058 kişi aynı anda halay çekti

Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi halay çekti

SİVAS - Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi kol kola girdi.

Sivas kongresinin 105. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi kent meydanında bir araya gelen bin 58 kişi dünyanın en büyük horon halkalarından birini oluşturup çalan davul zurna sesi eşliğinde dakikalarca halay çekti. Bin 58 kişinin organizesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlandı. Sayıya ulaşıldıktan sonra halkında katılımıyla halay üzün süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas'ta pekişen birlik ve beraberliğe dikkat çekilmek istendi.

"Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz"

"Akrabalarım davul zurnayı çaldı ben de halay çektim" diyen 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, "Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz" dedi.

"Halay ekibimle geldim"

Çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Emirhan Kaya, "Geçen sene katılamamıştım ama bu sene kendi halay ekibimle geldim. Çok estetik görüntüler oluştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"İnsanlarımız geçmişini tazeledi"

Emeği geçen herkese çok teşekkür eden Ali Nar, "Geçen senelerde de düzenlenmişti. Havası sert insanı mert sultan şehir diyarı Sivas'ımız için güzel bir etkinlik oldu. İnsanlarımız mutlu oldu. Sivas'ı temsilen bin elli sekiz kişi halay çekti. İnsanlarımız geçmişini tazeledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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