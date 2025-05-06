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Yllana Tiyatro Grubu 'Savaş Bebeği' Oyununu Trabzon'da Sahneledi

Yllana Tiyatro Grubu 'Savaş Bebeği' Oyununu Trabzon'da Sahneledi
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İspanyol Yllana Tiyatro Grubu, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon'da 'Savaş Bebeği' oyununu sahneledi. Oyun, savaşın anlamsızlığını mizahi bir dille ele alıyor.

İspanya'dan Yllana Tiyatro Grubu "Savaş Bebeği" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Yllana Tiyatro Grubunun kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

David Ottone ve Joe O'Curneen'in yönetmenliğini yaptığı oyunda, bebek olarak sunulan ülkenin yeni liderinin başlattığı savaşın anlamsızlığı mizah ve görsel şakalar ile eğlenceli bir tonla ele alınıyor.

Öte yandan gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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