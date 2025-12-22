Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas'a 53 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesinde Değirmenaltı Şelalesi olarak da bilinen Yıldız Şelalesi'nde incelemede bulundu.

Tabiat güzellikleriyle saklı cennet olarak nitelendirilen şelalenin turizme kazandırılacağını belirten Şimşek, planlanan proje hakkında Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt'tan bilgi aldı.