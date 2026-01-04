Haberler

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara sundu. Yaz ve bahar aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken göl, kış mevsiminde de doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Berrak suyu ve turkuaz rengiyle bilinen Yeşilgöz Gölü, kar yağışı sonrası güzel görüntü oluşturdu.

Yaz, ilkbahar ve sonbaharda çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl, kışın da kar manzarasıyla dikkati çekiyor.

Karla kaplı ağaçların arasında kalan Yeşilgöz Gölü'nün doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
