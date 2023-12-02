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Yeşilçam'ın efsanesi Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediğini itiraf etti: Aileyi reddetti

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Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediklerini ve kendilerini reddettiğini söyleyerek "Çok üzülüyorum, evladımın yanında olmak isterim" dedi.

Yeşilçam'da sayısız projede yer alan bir dönemin efsane oyuncusu Salih Güney, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında bir kızıyla uzun yıllardır görüşmediğinden bahsederek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

"KIZIM, AİLEDE KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

80 yaşındaki usta oyuncu, kızlarından biriyle yaklaşık 10 yıldır görüşmediğinden bahsederek şunları söyledi: "4 evlilik yaptım ilk iki evliliğimden birer tane kızım var. Bir kızımla uzun bir süredir görüşmüyoruz. Bunlar aileler arasında hep olan şeyler. Sanat dünyasında baba ve çocuklar arasında çok sorun oluyor. Bizim kızımla ne yaşadığımızı kimse bilmiyor. Kızım, amcasıyla ve iki teyzesiyle görüşmüyor. Önceden can ciğerlerdi. Kimse ne olduğunu da bilmiyor. Diğer kızımı, ablasına ne olduğunu soruyorum o da ne olduğunu bilmiyor."

Yeşilçam'ın efsanesi Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediğini itiraf etti: Aileyi reddetti

"EVLADIMIN YANINDA OLMAK İSTERDİM"

"Kızım aileyi reddetti, Amerika'ya gidip geliyor hep. 10 yıldır böyle. Kızımı özlüyorum ama o aramadığı için yapacak bir şey yok. Aile içinde olan bazı şeylerden dolayı tadımız kaçtı. Ben sorunun ne olduğunu öğrenmek için ona aradım, sordum. O aramayı tercih etmedi. Kızımla görüşmediğimiz için üzülüyorum tabi. Evladımın yanında olmak isterim. Bir babaya ihtiyacı olduğunda gitmek isterim. Görüşmek istemediği için de yapacak bir şey yok. Diğer kızımla aramız çok iyi, bana çok düşkün."

Ecem Altan
Ecem Altan
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