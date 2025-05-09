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Yeşilçam Film Afişleri Sergisi Tekirdağ'da Açıldı

Yeşilçam Film Afişleri Sergisi Tekirdağ'da Açıldı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 'Yeşilçam Film Afişleri' sergisi, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılışına Vali Recep Soytürk ve çok sayıda davetli katıldı.

"Yeşilçam Film Afişleri" sergisi Tekirdağ'da açıldı

TEKİRDAĞ - 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen "Yeşilçam Film Afişleri" sergisi, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Aile Yılı programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yeşilçam Film Afişleri" sergisi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Serginin açılış törenine katılan Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada Aile Yılı vurgusu yaparak, "Malumlarınız olduğu üzere 2025 yılı Aile Yılı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda birçok çalışma yapıyor. Aynı şekilde birçok bakanlık da bu çalışmaları destekliyor. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Vali Soytürk, sergiyi gezerek sergilenen afişler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk'ün yanı sıra sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Kültür Sanat
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