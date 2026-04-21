Antalya'da "Yeşilçam Film Afişleri Sergisi" açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliğiyle "Yeşilçam Film Afişleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu'nun küratörlüğünde, araştırmacı-yazar Mustafa Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sergide, Türk sinemasının üretim kültürünü, estetik dönüşümünü ve toplumsal hafızadaki izlerini yansıtan 60 film afişi yer aldı.

Yeşilçam yapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Herkesin Sevgilisi", "Ne Şeker Şey" ve "Beklenen Şarkı" filmlerinin afişleri ilgi gördü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın kültür, sanat ve spor şehri olduğunu belirtti.

Sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Şahin, "Antalya aynı zamanda köklü bir tarihe ve güçlü bir şehir kültürüne sahip. Bu şehre böyle nitelikli sergiler kazandırmak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler, sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.