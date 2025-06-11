Yeşilçam'a Saygı: Öğrenciler Unutulmaz İsimlerin Portrelerini Çizdi

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinin portrelerini çizdiler

ERZURUM - Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinin portrelerini çizdi.

Öğrenciler Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray'a, Şener Şen'den Fatma Girik'e, Tarık Akan'dan Gülşen Bubikoğlu'na daha bir çok sevilen isimlerin resimlerini çizdi. Türk Sineması'nın birbirinden değerli isimlerinin portrelerini kuru fırça tekniğini kullanarak tuvallere yansıtan öğrenciler, mutlu olduklarını ifade ettiler.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinden Hira Nur Garipoğlu ve Zeynep Ceylan, filmlerini izledikleri sanatçıların portrelerini çizmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Onlara olan saygımızın birer ifadesi olarak portrelerini çizdik. Yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ürünü oldular. Öğretmenlerimize de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.