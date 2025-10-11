Haberler

Yenipınar Camisi Restorasyona Kavuşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Yenipınar Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açılacak. Adıyaman Valisi Osman Varol, çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman'ın tarihi ve manevi sembollerinden biri olan Yenipınar Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Adıyaman Valisi Osman Varol, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kentin kültürel mirasını koruma yönünde yapılan çalışmalara değinen Vali Varol, "Kadim şehrimizin tarihi ve manevi dokusunu yansıtan ibadethanelerimizi koruyarak ayağa kaldırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Restorasyon süreci tamamlandığında Yenipınar Camisi'nin hem tarihi kimliğiyle korunacağı hem de modern tekniklerle güçlendirilerek yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
