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Üniversite öğrencilerinin el emekleri görücüye çıktı

Üniversite öğrencilerinin el emekleri görücüye çıktı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki öğrenci yurdunda kalan üniversiteli gençler, el sanatları kursunda ürettikleri eserleri sergiledi. Sergiye ilçe protokolü de katıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki öğrenci yurdunda kalan üniversiteleri gençler, el emeği ürünlerini görücüye çıkarttı.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İl genelinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesi sağlanıyor. Bu çerçevede Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde açılan el sanatları kursuna katılan öğrenciler emekleriyle ortaya koyduğu ürünlerini sergiledi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yenipazar Yurt Müdürlüğümüzde, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde açılan el sanatları kurslarında öğrencilerimizin emekleriyle ortaya çıkan eserler sergilendi. İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen sergide, gençlerimizin üretkenliği, sanata olan ilgisi ve el becerileri büyük beğeni topladı. Emeği geçen öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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