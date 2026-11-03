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Yeniçağa'da Kızılay kulüplerindeki öğrencilere rozet verilip gönüllülük anlatıldı

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Yeniçağa'da Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın misyonu anlatıldı, kulüplerdeki öğrencilere rozet verilerek gönüllülük teşvik edildi.

Yeniçağa Türk Kızılay Temsilciliği ve Yeniçağa Gençlik Merkezi işbirliğinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda eğitim ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrencilere Türk Kızılayın tarihi, insani yardım misyonu ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Okullarda oluşturulan Kızılay kulüplerinde yer alan öğrencilere gönüllü ve kulüp rozetleri verildi, çocukların küçük yaşlardan itibaren yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük çalışmalarına katılmaları teşvik edildi.

Yeniçağa Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan etkinliklerde ise çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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