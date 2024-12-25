Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Restorasyon Çalışmaları Başladı

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

Görgel, gazetecilere, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan felakette çok büyük hasar aldığını anımsattı.

Müze aynı zamanda gençler için kütüphane olacak

Müzenin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 200 milyondan fazla bir yatırımla aslına uygun şekilde inşa edileceğini belirten Görgel, şunları kaydetti:

"Ekipler burada hızlı bir biçimde çalışıyor. Önümüzde 12 aylık iş takvimi söz konusu. İnşallah bir an önce burayı da şehrimiz ve ülke turizmimize yeniden kazandırmak istiyoruz. Bu inşaat faaliyetleriyle beraber biraz daha farklılaşmış olacak. Bu tarihi yapımız müze ve gençlerimiz için kütüphane olarak kullanılmaya başlanacak. Dulkadiroğlu ilçemizdeki gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kafeteryası, konferans salonuyla beraber yeniden daha fonksiyonel bir yapıda Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi olarak burası faaliyet göstermiş olacak."