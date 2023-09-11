Yazar-Şair Murat Kayış'ın 'Şiire Medfun' İsimli Şiir Kitabı Çıktı

Yazar-Şair Murat Kayış, Beyazıt Sahaf'ta düzenlenen imza gününde ikinci kitabı olan 'Şiire Medfun'u okurlarının beğenisine sundu. Kayış, sahaf kültürünün önemini vurgulayarak yeni eserler için çalışmalar yaptığını belirtti.

Yazar-Şair Murat Kayış'ın ikinci kitabı olan 'Şiire Medfun' isimli şiir kitabı çıktı.

Yazar-Şair Murat Kayış, Beyazıt Sahaf'ta imza günü düzenledi. Murat Kayış, sezonu kitapla karşılamanın yaşattığı mutluluğu dile getirdi, "Şuan içinde bulduğum heyecanımın ortağı sevgili okurlarımdır. Etkinliğin sahafta yapılmasının hassasiyetini ise kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarından olan sahaf kültürünün önemini ön plana çıkarmak istedim. Edebiyatımızın şiir türüne duyduğu saygıyı titizlikle korurken yeni eserler için kapsamlı çalışmalar yaptım" dedi.

Murat Kayış, kitabını imzalayarak okurlarının beğenisine sundu. - ADIYAMAN