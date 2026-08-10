Yayladağı'na Yeni Halk Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bin 400 metrekare kapalı alana sahip kütüphanede çocuk ve yetişkin bölümlerinin yanı sıra multimedya sınıfı da bulunuyor.

Yayladağı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il ve ilçe protokolü ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurdele kesim töreninin ardından kütüphaneyi gezen protokol üyeleri, hizmet birimleri hakkında bilgi aldı. Kütüphanede 3-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik bölümlerin yanı sıra yetişkin bölümü ve multimedya sınıfının yer aldığı belirtildi.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Masatlı, kütüphanelerin kültürün ve medeniyetin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Masatlı, deprem öncesinde Hatay'da 21 kütüphane bulunduğunu, bu sayının 24'e yükseldiğini belirterek kitap sayısının da 294 binden 356 bine ulaştığını söyledi.

Yayladağı'nda hizmete giren yeni kütüphanenin eğitim ve kültür alanında ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirten Masatlı, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı