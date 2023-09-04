Yavuz Bingöl, Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri'nde sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri'nde Yavuz Bingöl, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Bingöl, sevilen şarkılarıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri"'nde Yavuz Bingöl sahneye çıktı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yavuz Bingöl sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede Bingöl "Kara Tren", "Sarı Gelin", "Turnalara Tutun da Gel" ve "Atabarı" gibi türküleri Bursalı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Bingöl ve orkestrasının performansını Bursalı sanatseverler uzun süre alkışladı.