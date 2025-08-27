Yasemin Şen'den Selçuklu Motifleriyle Modern Takı Sergisi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Yasemin Şen, Bitlis Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'ndan ilhamla tasarladığı takılardan oluşan sergi açtı. Şen, mezar taşlarındaki motifleri takılara işleyerek, bunların sadece bir süs eşyası değil, kültürel kimlik, aidiyet ve belleği yansıtan bir araç olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Yasemin Şen, mezuniyet projesinde Selçuklu Mezarlığı'ndan ilhamla çağdaş takılar tasarladı. Şen, mezar taşlarındaki motifleri işlediği takılardan bir sergi açtı. 'Kültürün Yansıması, Takıların Hafızası' adlı sergisini Ata Buz Müzesi'nde açan Yasemin Şen, Selçuklu medeniyetinin derin izlerini taşıyan Ahlat Selçuklu mezar taşlarındaki motifleri çağdaş takı tasarımlarıyla buluşturdu. Selçuklu'ya özgü motifleri çağdaş yorumlarla takılarda yer veren Şen, geçmişin izlerini bugünün estetiğiyle buluşturduğunu söyledi.

Sergide yer alan eserlerle, kültürel belleği görünür kılmayı ve hatırlatmayı amaçladığını söyleyen Yasemin Şen, "Bu sergi, Selçuklu medeniyetinin derin izlerini taşıyan Ahlat Selçuklu mezar taşlarından ilhamla şekillenmiş çağdaş takı tasarımlarını bir araya getiriyor. Ahlat ilçesinde yer alan bu tarihi taşlar yalnızca birer mezar taşı değil, aynı zamanda bir dönemin estetik anlayışını, inanç dünyasını ve kültürel kimliğini yansıtan eşsiz belgeler" diye konuştu.

'MOTİFLER, KÜLTÜREL KİMLİĞİMİZİN YANSIMASI'

İran'ın Erdebil kentinden gelip Ata Buz Müzesi'ni gezen misafirlere takılarını tek tek anlatan Şen, şunları söyledi:

"Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Mezarlığı'ndaki mezar taşlarındaki motifleri çalıştım. Mezar taşlarındaki motifler kültürel kimliğimizin bir yansıması. Selçuklu'ya ait eserler ve motifleri takılarda insanlara sunmak istedim. Buradaki asıl amacım, takının sadece süslenme aracı değil de kültürel kimlik yansıması, aidiyet duygusu ve statü belirtisi olduğunu göstermekti."

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,