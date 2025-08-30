Yaren Leylek 14. Göç Yolculuğuna Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Yaren leylek, 14. kez göç yolculuğuna çıkarak mevsim boyunca sıcak ülkelere doğru yol aldı. Yaren, balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluğu nedeniyle tanınmakta.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda göç yolculuğuna başladı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

14'üncü yılında Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, göç zamanının gelmesiyle mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı.

Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından leyleğin göç yolculuğuna çıktığını "Ve Yaren yola çıktı" notuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Kültür Sanat
500
