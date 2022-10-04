Yapımı 13 yıl sürdü, 127 yıllık tarihi cami işlemeleri görenleri mest ediyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan 127 yıllık tarihi cami içerisindeki süslemeler görenleri kendine hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan 127 yıllık tarihi cami içerisindeki süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 82 kilometre olan Altınyayla ilçesi Merkez cami iç süslemeleriyle dikkat çekiyor. 1895 yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırılan 127 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan bu cami 13 yılda tamamlandı. Süslemelerin de bitkisel temanın kullanıldığı cami; boyama, çakma ve kabartma teknikleriyle yapılmış süslemeleriyle adından söz ettiriyor. Özellikle kökboyası kullanılarak yapılan tavan süslemesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Türkiye'nin sayılı camilerinden"

İlçe sakinlerinden Metin Çakır, Merkez Caminin Türkiye'nin sayılı camilerinden olduğunu söyleyerek, "Bu cami 127 yıllık bir cami. Türkiye'nin sayılı camilerinden. Gerçekten manevi bir değeri var. Yeni camiler gibi değil. Bu camide maneviyat farklı. Güzel bir cami. Tarihi bir cami içerisindeki dekorasyon eskiye dayanıyor. Birkaç sene öncede burayı restore ettiler" dedi.

"En nadide eserlerden bir tanesidir"

İskender Subaşı, Merkez Caminin en nadide eserlerden bir tanesi olduğunu ifade ederek, " Tarihi bir değeri olan, Kültür ve Tabiat varlıklarına kayıtlı olan eserlerimizde en nadide eserlerden bir tanesidir. Ahmet Subaşı tarafından yaptırılan 120 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor. Bu caminin tavan işçiliği çok önemli. Türkiye'de derece yapacak tarihi bir eserdir. 1890'lı yıllarda yapılan bir cami. Kare planda yapılmış. Daha önce restorasyonu oldu. Caminin temelini boşalttılar. Altta nem vardı. Oldukça o nemi engellediler. Bu cami gibi Türkiye'de iki tane cami varmış öyle diyorlar. Dördüncü kuşak dedem tarafından yapılmış burası. İnşaatı 13 sene sürdü" diye konuştu.