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Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

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Bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' törenle sahiplerine verildi. Ödül töreninde 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' oyunu 'Yılın En Başarılı Oyunu' seçildi. Zuhal Olcay 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünü kazandı.

Bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde sunuculuğu Özge Borak ve Mert Fırat üstlendi.

Haldun Dormen'in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro Ödülleri'nde bu yıl "Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde kazanan "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu oldu. "Yılın En Başarılı Yönetmeni" kategorisinde ise Oğuz Utku Güneş" ödül aldı.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü Zuhal Olcay'a "Kel Diva" oyunuyla verildi. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne ise Onur Berk Arslanoğlu "Çirkin" oyunuyla layık görüldü.

Gecede "Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü Çağdaş Ekin Şişman "Büyük Zarifi Apartmanı" oyunuyla,"Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü Erkan Baylav Şakşakçılar ile "Sahne Tasarımı" ödülünü Murat Gülmez "Yaşamak mı Yoksa Ölmek" mi oyunuyla, "Giysi Tasarımı" ödülünü Çevren Sarayoğlu "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunuyla, "Sahne Müziği" ödülünü "Otomatik Portakal" oyunuyla Burak Kaya, Sarp Palaur, Utar Dündar Artun, "Genç Kuşak Sanatçısı" ödülünü "Bu Taraftan Daha Güzelim" oyunuyla Emrecan Karakurum,"Işık Tasarımı" ödülünü "Otomatik Portakal" adlı oyunla Yakup Çartık, "Hareket Düzeni (koreografisi)" ödülünü ise "On Adımda Unutmak" oyunuyla Şahika Tekand aldı.

Özel ödüller sahiplerine takdim edildi

"Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi bu yıl Murat Ovalı oldu. "Haldun Dormen Özel Ödülü" ise Duru Tiyatro adına Emre Kınay'a verildi.

Emre Kınay, ödülü alırken son dönemde çok zorlu ve kötü günlerden geçildiğini belirterek, "Bizim için moral oluyor bu ödül törenleri. Özellikle Orta Doğu'da olup bitenler... Bir sürü repertuvar değiştirip insanları biraz güldürelim diye çalışıyoruz. Çünkü hayat çok acımasız, çok vicdansız ve kahredici. Özellikle sokak canlarıyla ilgili olan bitenleri de duyduğumuzda. Böyle zamanlarda oyun oynamak çok ağır. Bir tarafta gözünüzün yaşını silip, öbür taraftan sahneye çıkmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Gecede Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise "Çarpışma" isimli oyunuyla Müge Oskay'a takdim edildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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