Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' törenle sahiplerine verildi. Ödül töreninde '1984' oyunu 'Yılın En Başarılı Oyunu' seçildi ve Murat Daltaban 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' ödülünü kazandı. Ayrıca, Özlem Zeynep Dinsel 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ve Hakan Gerçek 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' seçildi.

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde sunuculuğu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.

"25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nde, "Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde kazanan "1984" oldu. "Yılın En Başarılı Yönetmeni" kategorisinde ise "aynı oyunla Murat Daltaban ödülün sahibi oldu.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinde ödül, "Aşkın En Kısa Gecesi" oyunuyla Özlem Zeynep Dinsel'e verildi. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne ise "III. Richard: Niçin Yaptım"la Hakan Gerçek layık görüldü.

Gecede "Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Fosforlu Cevriye" oyunuyla Binnur Şerbetçioğlu, "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Çember'in Anası" ile Tolga İskit, "Sahne Tasarımı" ödülünü "1984" oyunuyla Burat Etöz ve Cem Yılmazer, "Giysi Tasarımı" ödülünü "Tartuffe" oyunuyla Eylül Gürcan, "Sahne Müziği" ödülünü "Fosforlu Cevriye" oyunuyla Oğuzhan Balcı, "Genç Kuşak Sanatçısı" ödülünü "Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları" oyunuyla Yunus Eski, "Işık Tasarımı" ödülünü "1984" adlı oyunla Cem Yılmazer, "Hareket Düzeni (koreografisi)" ödülünü ise "Fosforlu Cevriye" oyunuyla Maral Ceranoğlu aldı.

Özel ödüller sahiplerine takdim edildi

Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi oyuncu Merve Dizdar'a ödülü usta oyuncu Zihni Göktay verdi.

Dizdar, ödül konuşmasında jüri üyelerine teşekkür ederek, "Oyun bitince perde kapanır, beraberce oynamaya devam edeceğimize inanıyorum ve sizleri çok seviyorum." dedi.

Haldun Dormen Özel Ödülü'nün sahibi "1923 Müzikali" ekibinin ödülünü ise Haldun Dormen ve Kerem Alışık birlikte verdi.

Gecede Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Prof. Dr. Cevat Çapan'a, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise "Güzel Son" isimli oyunuyla Hakan Tabakan'a takdim edildi.