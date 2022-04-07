İSTANBUL (İHA) - Yangında küle dönen Beyazıt Camii Hünkar Kasrı restorasyonunda sona doğru

Çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı

Yaz aylarında çalışmaların tamamlanması hedefleniyor

İSTANBUL - Tarihi Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, 2011 yılında geçirdiği yangınla adeta küle döndü. Günümüze ulaşabilen en eski hünkar mahfili örneği olan Hünkar Kasrı'nda yapılan restorasyon çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı. Yaz aylarında çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.

Tarihi Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nda 2011 yılında elektrik kontağında çıkan yangın nedeniyle küle dönen yapının, hem strüktürünü, hem de yüzey bezemeleri büyük zarar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla ise yapı adeta küllerinden doğuyor. Yüzde 70'i tamamlanan çalışmalarda, son olarak çatıdaki kurşun kaplama yapılacak. Ahşap, boya, cila işleri ve kalem işlerindeki konservasyon bitirilecek. Çevre düzenlemesi de yapılarak restorasyon tamamlanacak. Yaz aylarında ise çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.

"Yakın zamanda bir yangın geçirdi"

Çalışmalardan bahseden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Feyyaz Fidan, "Kasr-ı Hümayun ya da Hünkar Kasrı olarak bilinen yapı hünkarın namaz öncesi gelip dinlendiği veya görüşmelerini yaptığı mekandır. Namaz vakti geldiğinde Hünkar Mahfiline geçerek namazını eda ettiğini bilmekteyiz. Beyazıt Hünkar Kasrı, ahşap fevkani bir yapıdır. Dikdörtgen bir plan aşamasına sahiptir. Mermer, granit sütunlar ve ahşap dikmeler üzerinde yükselmektedir. Hünkar Kasrı'dan, Hünkar Mahfiline geçişin olduğu cami beden duvarında klasik kalem işi bezemeler bulunmaktadır. Geniş ahşap giyotin pencerelerle mekan ferah ve aydınlık bir hale gelmiştir. Yakın zamanda bir yangın geçirdi. Yangın sonrasında sofa kısmında bulunan mimari elemanlar kullanılamaz hale gelmiştir. Yapının ahşap olması nedeniyle. Biz Vakıflar Genel Müdürülüğü olarak uzman bilim kurulu heyeti ve dermiz teknik heyetince restorasyon çalışmalarına devam etmekteyiz. Yapının üst katında cami beden duvarından ayrılmaların olduğunu, yer yer 15 santime varan sehimin olduğunu tespit edildi. Bu sehimin yapının ahşap dikmelerinin alt kısmındaki çürümelerden meydana geldiği anlaşıldı. Burada bozulan ve kaybolan parçalar düzgün boyutunda ve cinsinde yenilendi. Böylelikle yapı özgün kotuna getirildi" diye konuştu.

"İşin yüzde 70'i tamamlandı"

Sözlerine devam eden Fidan, "Yangın nedeniyle zarar gören ahşap elemanların kullanılabilir durumda olanlarının konservasyonu yapılarak yerinde muhafaza edildi. Kullanılamaz durumda olanlar ise yenilendi. Mermer sütunlar ve kalem işi yüzeyler bilim kurulunun önerdiği yöntemlerle isten temizlendi. İşin yüzde 70'i tamamlandı. Bundan sonra çatıdaki kurşun kaplama tamamlanacak. Ahşap, boya, cila işleri tamamlanacak. Kalem işlerindeki konservasyon tamamlanacak. Çevre düzenlemesi de yapılarak restorasyon bitirilecek. Resmi bitim tarihi Kasım 2022 ama yaz aylarında restorasyonun tamamlanmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.