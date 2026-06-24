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Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi

Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı sırasında gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere büründü. Denize yansıyan renkler, sahil ve mendirek çevresindeki manzara dronla havadan kaydedildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülere yansıdı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı dronla görüntülendi.

Karadeniz kıyısındaki ilçede akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere büründü.

Denize yansıyan renkler ile sahil ve mendirek çevresinde oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi.

Gün batımı sırasında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
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