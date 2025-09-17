Haberler

Yağcıbedir Halısı Ankara'da Sergileniyor

Yağcıbedir Halısı Ankara'da Sergileniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine özgü Yağcıbedir halısı sergilenecek. 20-28 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergiyi Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş tanıttı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine özgü Yağcıbedir halısı sergilenecek.

Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş, "Pazırık'tan Yağcıbedir'e El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi"nin 20-28 Eylül'de ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Yavaş, kültürel hafızayı geleceğe taşıdıklarını belirkterek, "Yağcıbedir halısı yalnızca bir el sanatı değil, geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir hafızadır. Bu değerimizi Türkiye'nin dört bir yanında tanıtmayı sürdürüyoruz." dedi.

Festivalde açılacak sergiyle Balıkesir'in kültürel değerlerinin Ankara'dan başlayarak tüm ülkede tanıtılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
İsmail Kartal Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından vazgeçti

Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından bir anda vazgeçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da Lassa Ateşi sebebiyle ölümler artıyor

Salgın hızla yayılıyor: Ölenlerin sayısı 162'ye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.