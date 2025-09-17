Yağcıbedir Halısı Ankara'da Sergileniyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine özgü Yağcıbedir halısı sergilenecek.

Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş, "Pazırık'tan Yağcıbedir'e El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi"nin 20-28 Eylül'de ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Yavaş, kültürel hafızayı geleceğe taşıdıklarını belirkterek, "Yağcıbedir halısı yalnızca bir el sanatı değil, geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir hafızadır. Bu değerimizi Türkiye'nin dört bir yanında tanıtmayı sürdürüyoruz." dedi.

Festivalde açılacak sergiyle Balıkesir'in kültürel değerlerinin Ankara'dan başlayarak tüm ülkede tanıtılmasının hedeflendiği kaydedildi.