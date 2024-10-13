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Yabancı Öğrenciler Trabzon'un Güzelliklerini Keşfediyor

Yabancı Öğrenciler Trabzon'un Güzelliklerini Keşfediyor
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Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER), Trabzon'da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için doğal güzellikleri tanıtan gezi programları düzenliyor. Öğrenciler, Uzungöl ve çevresindeki kültürel aktivitelerde bir araya geliyor.

Trabzon'a yükseköğrenim için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, şehrin doğal güzelliklerini gezme fırsatı buluyor.

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER), yabancı öğrenciler için hem Trabzon'da hem de çevre illerde gezi programları düzenliyor.

Azerbaycan, Yemen, Somali, Gine, Suriye, Afganistan, Etiyopya, Bangladeş, Libya ve Tunus gibi ülkelerden gelerek Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, Uzungöl'de keyifli bir gün geçirdi.

KULDER Kadın Komisyonu Başkanı Sevinç Civelek ve yönetim kurulu üyelerinin rehberliğinde seyir terasına çıkan öğrenciler, gölün çevresinde de gezdi.

Sevinç Civelek, AA muhabirine, farklı ülkelerden eğitim için Trabzon'a gelen öğrencilere bu süreçte KULDER olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Türkiye'yi ve Trabzon'u tanıtmaya çalıştıklarını belirten Civelek, "Mezun olduktan sonra da ülkeler arası güzel ilişkiler ve bağlar kurmayı amaçlayan sevgi dolu bir yapıyız. Bu yıl Hindistan, Afganistan, Arap ülkeleri ve Tunus'tan 28 öğrenci derneğimize geldi. Böylelikle diğer öğrencilerimizle toplamda 276 kız öğrencimize yardımcı oluyoruz." dedi.

Civelek, öğrencilere kültürel anlamda şehrin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla geziler düzenlediklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta Ordu ve Giresun'a giderek çeşitli aktivitelerde bulunduk. Bugün de ülkemizin ve Karadeniz'in yöresel yemeklerinden kaygana ve kuymağı hiç yememişler, burada ilk kez tatma imkanı buldular. Çok güzel bir gün geçirdik. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Afganistanlı Saleha Faqiri, KULDER ile Uzungöl'e geldiklerini kaydederek, "Çok güzel bir hava ve tabiat içerisinde bir araya geldik. KULDER'e teşekkür ediyoruz, burada bir araya gelerek kaynaşıyoruz." dedi.

Bangladeşli Husna Chara da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel, manzara da çok güzel. Diğer öğrencilerle tanıştık. Bu tür etkinlikler sayesinde Türkçemiz de gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat

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