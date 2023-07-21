Yabancı Öğrenciler Ankara'da Endemik Vadi Parkı'nı Ziyaret Etti

Ankara'da Pursaklar Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Endemik Vadi Parkı, Erasmus+ Coffee Friendship projesi kapsamında gelen 45 yabancı öğrenci tarafından ziyaret edildi. Parkta bulunan Ankara'nın özgün bitki ve hayvan türleriyle ilgili bilgi alan öğrenciler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'da Pursaklar Belediyesince faaliyete geçirilen Endemik Vadi Parkı'nı yabancı öğrenciler ziyaret etti.

Erasmus+ Coffee Friendship projesi kapsamında Avusturya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Sırbistan, İspanya ve Portekiz'den gelen 45 yabancı öğrenci, Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara Güvercini ve Ankara'ya özgü endemik bitkilerin bulunduğu parkı gezdi.

Yurtdışından gelen öğrencilere Endemik Vadi'yi gezdiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'dan AB ülkelerine de öğrenci gönderdiklerini belirtti.

Ankara kültürünü tanıtmak için "Kahve bahane, dostluk şahane" projesinde atölye çalışma bir arada olduklarını dile getiren Çetin, "Öğrenciler Ankara'nın kültürel değerlerini resmettiğimiz ve yansıttığımız bu özel alandan çok etkilendiler. Burası Ankara'ya ait hayvanlar ve 12 çiçek türüyle müstesna bir alan oldu" dedi.

Öğrenciler ile Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.