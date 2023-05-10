- "Ya şundadır ya bunda" tiyatro oyunu sahnelendi Atılım Üniversitesinin tiyatro kulübündeki öğrenciler tarafından hazırlanan "Ya şundadır ya bunda" tiyatro oyunu Ankara Yeni Sahne'de oynandı.

- "Ya şundadır ya bunda" tiyatro oyunu sahnelendi

ANKARA - Atılım Üniversitesinin tiyatro kulübündeki öğrenciler tarafından hazırlanan "Ya şundadır ya bunda" tiyatro oyunu Ankara Yeni Sahne'de oynandı.

Ankara Yeni Sahne'de sergilenen "Ya şundadır ya bunda" oyunu büyük ilgi gördü. Katılımın yüksek olduğu tiyatro oyunu Atılım Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından desteklendi. Atılım Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kemal Şenoğlu Atılım Üniversitesi Tiyatro Kulübünün yaklaşık 23 yıl önce kurulduğunu belirterek bugüne kadar Atılım Üniversitesi tiyatro kulübünün, Türkiye ve Uluslararası festivallerde 10 binlerce seyirciyle buluştuğunu söyledi.

"Üniversitemizde bugünlere gelmiş çok köklü kulüptür"

Şenoğlu, Tiyatro Kulübünde yüzlerce öğrencilerinin olduğunu belirterek bu öğrencilerin aldığı görevler hakkında "Yüzlerce öğrencimizin hem yönetmenlik hem oyunculuk hem reji hem kostüm hem de makyajdan sorumlu olduğu bir kulüptür. Tamamen amatör çalışmalarla bugünlere gelmiş çok köklü bir kulüptür" dedi.

Şenoğlu, toplamda 15 öğrencinin bu oyunda bulunduğunu belirterek bu yıl içerisinde 100'ün üzerinde öğrencilerinin tiyatro kulübünde faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti.

"Ya şundadır ya bunda" oyununu 6 öğrenci oynadı. Bu oyunda 9 öğrenci ise makyöz, kostüm sorumlusu ve sanat yönetmeni olarak görev aldı" dedi.

"Ya şundadır ya bunda" oyunu yönetmeni M. Kayra Güngör, oyunu yazan ise Ahmet Fırat Köse, oyuncuları ise M. Kayra Güngör, Tuana Uyanık, Cemresu Çiçek, Duygu Ünlü ve Bartu Sarı.