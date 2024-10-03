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Viyana'da Yapay Zeka ile Sanat Buluşuyor

Viyana'da Yapay Zeka ile Sanat Buluşuyor
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Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu 'Dansların Sembolü' sergisi, Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan eserler, uygulamalarla hareketli görüntülere dönüşüyor ve yöresel müziklerle destekleniyor.

Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu "Dansların Sembolü" isimli sergi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Azerbaycan'a özgü motiflerin bulunduğu eserler bir uygulama yardımıyla hareketli görüntülere dönüşürken, bazı eserlerde de yöresel müzikler hareketli görüntülere eşlik etti.

İstanbul Dijital Sanat Festivali Direktörü Nabat Garakhanova, Viyana'da yapay zeka ve sanatı buluşturdukları sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi verirken, İstanbul Dijital Sanat Festivali olarak dünyanın farklı noktalarında sergiler düzenlediklerini belirtti. Garakhanova, "Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısını ürettiklerini", bu sanatçıyla esasında hem Türkiye hem de Azerbaycan'daki dijital sanatlara yönelik çalışma ve gelişmeleri tanıttıklarını söyledi.

Her iki ülkede dijital sanat alanında yürütülen çalışmaların geldiği düzeyin bir yansıması olarak bu sergiyi sanatseverlerin ilgisine sunduklarını dile getiren Garakhanova, "Bugün serginin bu kadar ilgi görmesi bizi inanılmaz muttu etti." dedi.

Garakhanova, yaptıkları çalışmanın çok yönlü olduğunu belirterek, tekstil ürünleri üzerinde yapay zeka kullanılarak 3 boyutlu semboller meydana getirdiklerini, sergilenen ögelerin bir sanat eseri olmasının yanı sıra yeni bir moda türünün ortaya çıkmasına da katkı sağladığını ifade etti.

"Dijital sanat sadece sanat değil aynı zamanda gençlere inovatif fikirlerle dünyaya yeni çalışmalar yapma fırsatı sunuyor." diyen Garakhanova, bu sergide Azerbaycan'ın ilk "yapay zeka sanatçısı Şuşa Hanım'ın" da tanıtıldığını söyledi.

Garakhanova, evvelden beri Karabağ'ın Azerbaycan için sanat ve kültür açısından çok öne çıkan bir yer olduğunu, tanınmış çok sayıda sanatçının bu bölgeden çıktığını, bu nedenle hayata geçirdikleri ilk yapay zeka sanatçısının adını da Şuşa koyduklarını belirtti.

"Kültürler arası geçişi sağlamak için de teknoloji ve sanattan faydalanıyoruz"

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin sanat yönetmeni Esra Özkan da festival olarak kültürler arası geçişi sağladıklarını, bunu teknoloji ve sanatla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özkan, burada sergilenen eserlerin yapay zekayla hazırlandığını, çok yönlü ve uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Aslında çok katmanlı, katman katman işlenen bir sergi ve motifleri görüyoruz. Bahsettiğim gibi kültürler arası geçişi sağlamak için de teknoloji ve sanattan faydalanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Kültür Sanat

Kültür Sanat Azerbaycan Yapay Zeka Teknoloji Viyana Kültür Sanat

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