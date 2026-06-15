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'Vicdan ve Vicdanın Kabuğu' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

'Vicdan ve Vicdanın Kabuğu' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşacak
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Seramik sanatçısı Hatice Yazıcıoğlu Gürler'in 'Vicdan ve Vicdanın Kabuğu' sergisi, 19 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Ankara Galeri Soyut Çankaya'da ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sanatçı, 35 yıllık seramik yolculuğunda vicdan kavramını çamurla somutlaştırıyor.

Seramik sanatçısı Hatice Yazıcıoğlu Gürler'in 'Vicdan ve Vicdanın Kabuğu' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Seramik sanatçısı Hatice Yazıcıoğlu Gürler, yeni kişisel sergisi 'Vicdan ve Vicdanın Kabuğu' ile Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gürler, çamurla olan 35 yıllık serüvenini bu kez insanın 'vicdan' kavramı üzerinden şekillendiriyor. 19 Haziran'da açılacak sergi, 8 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

" Sanat, toplumun vicdanını ayakta tutan en güçlü dayanaktır"

Sergi öncesinde açıklamalarda bulunan sanatçı Gürler, sanatın toplumsal rolüne ve serginin çıkış noktasına dair mesajlar verdi. Sanatın sadece estetik bir arayış olmadığını, toplumu iyileştiren ve bir arada tutan güç olduğunu vurgulayan Gürler, " Sanat, bir toplumun ruhudur ve o ruhu besleyen, ayakta tutan en güçlü dayanaktır. Sanatçı, toplumun görünmeyen acılarını, sevinçlerini ve en önemlisi ortak değerlerini eserlerine üfler. Bugün dünyada ve toplumumuzda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, birbirimizi anlamak ve empati kurabilmektir. Sanat, tam da bu noktada devreye girerek topluma ayna tutar, insanı kendi içine bakmaya davet eder ve kolektif bir iyileşme sağlar. Sanatın topuma verdiği destek, insanı unuttuğu değerlerle yeniden yüzleştirmesidir" diye konuştu.

Sergide neden 'Vicdan' temasını seçtiğini anlatan Gürler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sergimde insanın en yalın, en sahici varoluşuna yani vicdanına odaklandım. Vicdan dediğimiz kavram; aklın geri çekilip, duyguların görünür hale geldiği o sihirli kırılma noktasıdır. Tek bir tanıma sığmaz; içinde iyiyi, kötüyü, hüznü, coşkuyu, esareti ve gururu aynı anda barındırır. İşte bu sergide, o soyut ve tekil olan vicdan kavramını, çamurun ve seramiğin sunduğu biçimsel olanaklarla somutlaştırmaya çalıştım. Eserlerdeki renkler, kabuğun kırıldığı o ilk anı ve iç dünyamızın çağrışımlarını temsil ediyor. Tüm sanatseverleri, vicdanın bu renkli kabuğunu birlikte aralamaya davet ediyorum."

Sergi cuma günü ziyaretçilere açılacak

Galeri Soyut Çankaya salonlarında kapılarını açacak olan serginin açılış kokteyli, 19 Haziran Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sergi, 8 Temmuz'a kadar Pazar günleri hariç her gün 10.00 -19.00 saatlerinde Galeri Soyut'un Yıldızevler Mahallesi'ndeki merkezinde ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Ayrıca sanatseverler, Pazar günleri de randevu alarak sergiyi gezebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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