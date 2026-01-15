Haberler

Vezirköprü Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser

Vezirköprü Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser
Güncelleme:
Vezirköprü Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 11. konserini Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şef Serhat Yılmaz yönetimindeki konserde, koro ve solo eserler seslendirildi. Dernek Başkanı Aliye İnce, katılımcılara teşekkür etti.

Vezirköprü Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 11. konserini verdi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, şef Serhat Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

İki bölüm halinde düzenlenen programda koro ve solo olarak eserler seslendirildi.

Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şube Başkanı Aliye İnce, soğuk havaya rağmen salonu dolduran katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün 11. seri konserimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konsere Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

