Türkiye-Venezuela diplomatik ilişkilerinin 75. yılı Caracas'ta kutlandı

Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında, Caracas Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Mustafa Kemal Atatürk'ün Siyasi ve Askeri Liderliği" kitabının lansmanı ve imza töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği ve YEE işbirliğiyle hazırlanan ulu önder Atatürk'ün küresel liderlik vizyonunu ele alan "Mustafa Kemal Atatürk'ün Siyasi ve Askeri Liderliği" adlı eserinin lansmanı, YEE ev sahipliğinde yapıldı.

Törene, çok sayıda ülkenin büyükelçileri, milletvekilleri, diplomatik misyon şefleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Caracas YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun tarihsel derinliğine dikkati çekti.

Enstitünün iki dost ülke arasında kültürel bir köprü kurma misyonunu gururla üstlendiğini dile getiren Nalbant, "Bugün burada sadece bir kitabın tanıtımı için değil, aynı zamanda 75 yıllık sarsılmaz bir dostluğu ve kültürel bağı kutlamak için bir aradayız. YEE olarak, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün vizyonunu ve Türk kültürünün seçkin değerlerini Venezuela halkıyla buluşturmaktan onur duyuyoruz. Bu anlamlı eser, ortak geleceğimize bırakılmış kalıcı bir mirastır." dedi.

Kitabın ortak yazarlarından Jose Gregorio Maita Ruiz de konuşmasında, Atatürk'ün sadece Türkiye'nin değil, tüm milletlerin ve dünya tarihinin en etkileyici liderlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da 19 Mayıs'ın Türk milleti için taşıdığı öneme işaret ederek, 19 Mayıs 1919'un küllerinden doğan bir milletin bağımsızlık meşalesini yaktığı sembolik gün olduğunu hatırlattı.

Karamanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, gençliği sadece bir yaş grubu olarak değil; bir ülkenin ideallerinin, modernleşme vizyonunun ve geleceğinin en büyük koruyucusu olarak görmüştür. Onun mirası, bugün de bizlere ve geleceğimiz olan gençlere rehberlik etmeye devam ediyor. Diplomatik ilişkilerimizin 75. yılında, onun askeri ve siyasi dehasını anlatan bu eserin Caracas'ta okurlarla buluşması fevkalade anlamlıdır."

Kitabın baş yazarı YEE Latin Amerika'dan Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu kitap üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Kutlu, kitabın hazırlık sürecini, arşiv çalışmalarını ve Atatürk'ün liderlik özelliklerinin Latin Amerika'dan nasıl görüldüğünü davetlilerle paylaştı.

Konferansın ardından katılımcılara kitap hediye edilirken, davetliler programda yer alan yazarlara kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.